10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-120'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-018'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-019'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
1-075'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Barcelona'dan Al Nassr'a gitti!

Barcelona'nın tecrübeli stoperi Inigo Martinez, Katalan kulübünden ayrıldıktan sonra Al Nassr'a transfer oldu.

calendar 10 Ağustos 2025 12:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Barcelona'dan Al Nassr'a gitti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona, transferde yavaş ilerlemeye devam ederken, yapılan yeni transferlere yer açmak adına bazı oyuncularla da yollarını ayıracak.

Ayrılması beklenen ilk futbolcu tecrübeli stoper Inigo Martinez'di. Sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesiyle oyuncunun Suudi Arabistan yolu da açılmış oldu.

AL NASSR'IN YOLUNU TUTTU

Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, transferi sosyal medya hesabından resmen duyurdu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncu Arap kulübüyle 1+1 yıllık bir sözleşmeye imza attı.

BARCELONA KARİYERİ

2023 yılının yaz transfer döneminde Athletic Bilbao'dan bedelsiz olarak Barcelona'ya katılan İspanyol stoper, Katalan devi formasıyla 46 maça çıkarken, 3 gol ve 6 asist kaydetti. Inigo Martinez, Barcelona kariyerini 3 kupa ile taçlandırdı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.