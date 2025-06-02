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Barcelona'da ana hedef Luis Diaz

Barcelona, Liverpool'dan Luis Diaz transferi için harekete geçti. Katalan ekibi, 28 yaşındaki futbolcu ile görüşmelere başladı.

calendar 02 Haziran 2025 15:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'da ana hedef Luis Diaz
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Barcelona, Liverpool forması giyen Luis Diaz ile ilgileniyor.

Sky'da yer alan habere göre, Barcelona, 28 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde ana transfer hedeflerinden biri olarak belirledi.

İLK GÖRÜŞMELER YAPILDI

Barcelona'nın, Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Luis Diaz ile temasa geçtiği ve ilk görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan Kolombiyalı futbolcu 17 gol attı ve 8 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Luis Diaz'ın kulübü Liverpool ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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