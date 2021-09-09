Barça'nın Neymar teklifi anında reddedildi

Barcelona'nıın Messi'nin ayrılışının yaralarını sarmak için Neymar'a 80 milyon euroluk teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barça'nın Neymar teklifi anında reddedildi
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09 Eylül 2021 13:59
Yaz transfer döneminde Messi'yi kaybeden Barcelona'nın eski oyuncusu Neymar'a teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Fransız basınının iddiasına göre Laporta yönetimindeki Barcelona'nın Neymar'ı kadrosuna katarak Messi'nin yaralarını sarmaya çalıştıkları yazıldı. PSG'ye Neymar transferi için 80 milyon euro bonservis teklif eden Barcelona'nın anında ret cevabı aldığı da ifade edildi.

Neymar 2013 yılından Santos'tan Barcelona'ya 88 milyon euroya transfer edilmiş, 2017 yılında ise Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euroya satılarak tüm zamanların en yüksek bonservis bedeli rekoru kırılmıştı.


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