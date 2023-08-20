Trendyol 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Boluspor FK karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz berabere sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor puanını 2 yaparken, konuk ekip Boluspor ligdeki ilk puanını kazandı.
Bandırmaspor önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanına gidecek. Boluspor ise sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor puanını 2 yaparken, konuk ekip Boluspor ligdeki ilk puanını kazandı.
Bandırmaspor önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanına gidecek. Boluspor ise sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.