Bandırma'da gol sesi çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Bandırmaspor, Boluspor ile golsüz berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırma'da gol sesi çıkmadı
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20 Ağustos 2023 19:00
Son güncelleme 20 Ağustos 2023 19:01
Trendyol 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Boluspor FK karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor puanını 2 yaparken, konuk ekip Boluspor ligdeki ilk puanını kazandı. 

Bandırmaspor önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanına gidecek. Boluspor ise sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. 

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