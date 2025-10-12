Balkan Şampiyonası'nda ikinci olan güreşçi memleketi Tokat'ta coşkuyla karşılandı

Romanya'da 7-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 15 yaş kategorisinde ikinci olan Tokatlı Ahmet Ensar Akbaş, memleketinde coşkuyla karşılandı.Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinden Cluj-Napoca kentindeki şampiyonaya katılan ve 15 yaş kategorisinde ikinci olan Akbaş, beldeye konvoy eşliğinde geldi.Efsane güreşçi Hüseyin Akbaş'ın torunu olan başarılı sporcu Ahmet Ensar Akbaş için Çevreli Beldesi Belediye Başkanlığı önünde kurban kesildi.Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, Akbaş'ı küçük altın ile ödüllendirdi.Soysal, yaptığı açıklamada,dedi.Akbaş'ın antrenörü Aziz Erdoğdu dadiye konuştu.Ahmet Ensar Akbaş iseifadelerini kullandı.