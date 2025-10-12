12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Balkan Şampiyonası'nda ikinci olan güreşçi memleketi Tokat'ta coşkuyla karşılandı

Romanya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda ikinci olan Ahmet Ensar Akbaş, memleketi Tokat'ta coşkuyla karşılandı.

calendar 12 Ekim 2025 16:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Balkan Şampiyonası'nda ikinci olan güreşçi memleketi Tokat'ta coşkuyla karşılandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Romanya'da 7-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 15 yaş kategorisinde ikinci olan Tokatlı Ahmet Ensar Akbaş, memleketinde coşkuyla karşılandı.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinden Cluj-Napoca kentindeki şampiyonaya katılan ve 15 yaş kategorisinde ikinci olan Akbaş, beldeye konvoy eşliğinde geldi.

Efsane güreşçi Hüseyin Akbaş'ın torunu olan başarılı sporcu Ahmet Ensar Akbaş için Çevreli Beldesi Belediye Başkanlığı önünde kurban kesildi.


Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, Akbaş'ı küçük altın ile ödüllendirdi.

Soysal, yaptığı açıklamada, "Ahmet Ensar Akbaş, şampiyonada ikinci oldu. Beldemiz adına kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devanı diliyorum." dedi.

Akbaş'ın antrenörü Aziz Erdoğdu da "Bu karşılama için Başkanımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ahmet Ensar Akbaş ise "Dedem Hüseyin Akbaş gibi bir güreşçi olmak istiyorum. Bana güzel bir karşılama yaptıkları için mutluyum. Belediye başkanımıza, belde halkımıza ve aileme çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.