Bakanlıktan Samsun 19 Mayıs Stadı'na ilişkin açıklama

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun zemininin Süper Lig maçlarında futbola elverişsiz olduğu yönünde yapılan eleştirilerin ardından değerlendirmelerde bulunan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci,dedi.2025-2026 futbol sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda mücadele eden Samsunspor, hedefleri yönünde ilerlemeye devam ediyor. İç sahadaki maçlarını Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayan kırmızı-beyazlı ekip, bu maçlarda karşılaştığı rakiplerin teknik direktörleri ve birçok futbolsever tarafından stadyumun zemininin futbola elverişsiz olduğu yönünde eleştiriler aldı. Konu ile alakalı Demirören Haber Ajansı (DHA)'ya özel açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci,diye konuştu.Çimlerin durumu hakkında yakın takipte olduklarını belirten Feyzullah Dereci,ifadelerini kullandı.