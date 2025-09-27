27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
0-029'
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
1-168'
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-00'
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
0-01'
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-01'
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
0-01'
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
1-229'
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Bakanlıktan Samsun 19 Mayıs Stadı'na ilişkin açıklama

Gençlik ve Spor Bakanlığı uzmanlarının incelemesi sonrası Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun zemininin 2025-2026 sezonu için futbola elverişli olduğuna karar verildi.

calendar 27 Eylül 2025 14:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bakanlıktan Samsun 19 Mayıs Stadı'na ilişkin açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun zemininin Süper Lig maçlarında futbola elverişsiz olduğu yönünde yapılan eleştirilerin ardından değerlendirmelerde bulunan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "2025-2026 futbol dönemi öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından görevlendirilen ziraat mühendisleri tarafından zemin incelenerek bir dönem daha futbol oynamaya elverişli olarak karar alınmıştı" dedi.

2025-2026 futbol sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda mücadele eden Samsunspor, hedefleri yönünde ilerlemeye devam ediyor. İç sahadaki maçlarını Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayan kırmızı-beyazlı ekip, bu maçlarda karşılaştığı rakiplerin teknik direktörleri ve birçok futbolsever tarafından stadyumun zemininin futbola elverişsiz olduğu yönünde eleştiriler aldı. Konu ile alakalı Demirören Haber Ajansı (DHA)'ya özel açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sezon öncesi gönderilen uzman ekip, stadın çimleri için 1 sezon daha oynanabilir karalı aldı. Belirlenen sürenin tamamlanmasının ardından, zeminin son durumunun yeniden gözden geçirilmesi için Spor Bakanlığı tarafından tekrar uzmanlar görevlendirilerek ilgili kararlar alınacaktır. Bizlerde konu hakkında takipte kalacağız" diye konuştu.

'SEZON SONUNDA STADYUMUN ÇİMLERİ TEKRAR İNCELENECEK'


Çimlerin durumu hakkında yakın takipte olduklarını belirten Feyzullah Dereci, "2025-2026 futbol sezonu başlamadan önce Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından görevlendirilen ziraat mühendisleri Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun zemininde detaylı bir inceleme yaptı. Yapılan teknik değerlendirmenin ardından çimin mevcut koşullarda bir sezon daha futbol karşılaşmalarına elverişli olduğu yönünde karar verildi. Belirlenen sürenin tamamlanmasının ardından, zeminin son durumunun yeniden gözden geçirilmesi için Spor Bakanlığı tarafından tekrar uzmanlar görevlendirilerek ilgili kararlar alınacaktır. Bizlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, bu süreçte konu hakkında yakın takipte olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
