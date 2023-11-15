Bakambu'dan ayrılık kararı!

Galatasaray'ın sezon başı transferlerinden biri olan Cedric Bakambu, Erden Timur'la görüşerek, "Eğer bu şekilde devam edecekse ben devre arasında takımdan ayrılmak istiyorum" dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Bakambu'dan ayrılık kararı!
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15 Kasım 2023 12:32
Son güncelleme 15 Kasım 2023 12:33
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Demokratik Kongolu santrfor Cedric Bakambu isyan bayrağını çekti.

Yeterli süre alamadığını yönetici Erden Timur'a ileten Bakambu, "Eğer bu şekilde devam edecekse ben devre arasında takımdan ayrılmak istiyorum" dedi. Bakambu'nun sözlerini not eden Erden Timur oyuncuya müspet ya da menfi bir cevap vermedi.

266 DAKİKA OYNADI

Bu sezon ligde ve Avrupa'da 11 maçta forma giyen Bakambu bu maçlarda toplam 266 dakika sahada kaldı ve sadece 1 gol attı. Demokratik Kongo'lu santrfor bu 11 maçın sadece 1 tanesinde ilk 11'de forma şansı bulabildi.

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