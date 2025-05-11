Beşiktaş Scout Şefi Eduard Graf, Slovak ekibi Dunajska Streda formasını giyen Mahmudu Bajo için teknik heyet ve yönetime olumlu rapor verdi.



Birkaç aydır Graf'ın radarında olan Gambiyalı futbolcuya 4 yıllık kontrat önerisiyle gidildi ve anlaşmaya varıldı.



Bajo'nun siyah beyazlıların teklifine heyecanla yaklaşıp "Evet" dediği kaydedildi.



BEŞİKTAŞ, 4 MİLYON EURO'NUN ALTINDA BİR TEKLİF SUNDU



Avrupa'dan birkaç takımın daha ilgilendiği 20 yaşındaki futbolcu ile el sıkışılmasının ardından kulübüyle temaslarına hız verildi. Dunajska Streda'nın 1 yıl önce 350 bin Euro'ya transfer ettiği oyuncu için 3-4 milyon Euro civarında bonservis beklentisi bulunduğu ancak Beşiktaş'ın bu rakamın altında bir teklif sunduğu kaydedildi.



BAJO GELİRSE ELAN RICARDO KİRALANACAK



Beşiktaş yönetimi, Bojo'yu kadrosuna katarsa ara dönemde transfer edilen Elan Ricardo'yu gelişmesi için kiralık olarak bir başka takıma gönderecek.



