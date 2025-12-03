Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Neptunas

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun dokuzuncu haftasında perşembe akşamı Litvanya temsilcisi Neptunas'ı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, grubunda 3. sırada yer alıyor.
Litvanya ekibi ise 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 8. sırada kendine yer buldu.
Bahçeşehir Koleji, gruptaki son maçında Polonya'nın Slask takımına 99-91 mağlup oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, grubunda 3. sırada yer alıyor.
Litvanya ekibi ise 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 8. sırada kendine yer buldu.
Bahçeşehir Koleji, gruptaki son maçında Polonya'nın Slask takımına 99-91 mağlup oldu.