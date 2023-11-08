Bahçeşehir Koleji, deplasmanda kazandı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburg ekibini normal süresi 80-80 eşitlikle sona eren mücadelenin ardından uzatma sonunda 96-91 yendi.



Nymburg kentindeki CEZ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-18 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, devre arasına ise 50-42 üstünle girdi.



Üçüncü periyotta da aradaki skor farkını koruyarak 68-58'lik skor üstünlüğü elde eden Bahçeşehir Koleji, oyunun son bölümünde hücumda etkisiz kaldı. Aradaki farkı eriten ev sahibi ekip, 80-80 eşitlikle müsabakayı uzatmaya taşıdı.



Oyunun bu bölümünde rakibinden daha az hata yapan Bahçeşehir Koleji, sahadan 96-91 galip ayrıldı.



Bahçeşehir Koleji'nde Axel Bouteille 25 sayı ve 5 ribaunt, Tyler Cavanaugh 23 sayı ve 10 ribauntla galibiyette başrolü oynadı.



Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji, grubunda 3. galibiyetini elde ederken, ERA Nymburg ise ilk yenilgisini yaşadı.



Bahçeşehir Koleji, grubun beşinci mücadelesinde, Azerbaycan ekibi ekibi Sabah BC'yi 15 Kasım Çarşamba günü ağırlayacak.









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