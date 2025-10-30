Bahçeşehir Koleji, BAXI Manresa'yı 14 sayı farkla devirdi!

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu 5. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı 81-67 mağlup etti.



İspanya'nın Manresa bölgesindeki Nou Congost Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreğini 26-13 önde bitirdiği müsabakanın devre arasına 44-32 önde üstün girdi. İkinci yarıda da iyi oyununu devam ettiren İstanbul temsilcisi, üçüncü periyodunu 61-44 önde geçtiği maçı, 81-67 kazandı.



Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji BKT Avrupa Kupası'nda "5'te 5" yaptı. İspanyol ekibi ise 2. kez kaybetti.



Kırmızı-lacivertli takımda, Hunter Hale 17, Malachi Flynn 16, Caleb Homesley ve Trevion Williams 14'er, Furkan Haltalı 8, Kenan Sipahi 5, Balsa Koprivica 3, Tyler Cavanaugh 2, Matthew Mitchell ve Mateusz Ponıtka 1'er sayı üretti.



