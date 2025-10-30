30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Bahçeşehir Koleji, BAXI Manresa'yı 14 sayı farkla devirdi!

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu 5. haftasında deplasmanda BAXI Manresa'yı 81-67 yendi.

30 Ekim 2025 01:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji, BAXI Manresa'yı 14 sayı farkla devirdi!
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu 5. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı 81-67 mağlup etti.

İspanya'nın Manresa bölgesindeki Nou Congost Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreğini 26-13 önde bitirdiği müsabakanın devre arasına 44-32 önde üstün girdi. İkinci yarıda da iyi oyununu devam ettiren İstanbul temsilcisi, üçüncü periyodunu 61-44 önde geçtiği maçı, 81-67 kazandı. 

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji BKT Avrupa Kupası'nda "5'te 5" yaptı. İspanyol ekibi ise 2. kez kaybetti.

Kırmızı-lacivertli takımda, Hunter Hale 17, Malachi Flynn 16, Caleb Homesley ve Trevion Williams 14'er, Furkan Haltalı 8, Kenan Sipahi 5, Balsa Koprivica 3, Tyler Cavanaugh 2, Matthew Mitchell ve Mateusz Ponıtka 1'er sayı üretti.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
