Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe'de kongre öncesi eski başkan Aziz Yıldırım da bir toplantısı gerçekleştirecek.



Ali Koç seçim tarihiyle ilgili olarak, "Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak." dedi.



AZİZ YILDIRIM DA KONGRE ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI YAPACAK



Fenerbahçe kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım da, yakın zamanda kongre öncesinde bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.



