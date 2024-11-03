AZ Alkmaar'da Fenerbahçe öncesi kriz!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı AZ Alkmaar, oynadığı son 7 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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AZ Alkmaar'da Fenerbahçe öncesi kriz!
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03 Kasım 2024 13:40
Son güncelleme 03 Kasım 2024 13:47
Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar, Fenerbahçe maçı öncesi kriz yaşıyor.

7 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Ligde son olarak Feyenoord'a deplasmanda 3-2'lik skorla yenilen AZ Alkmaar, oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Alkmaar, bu süreçte 6 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Hollanda basını, AZ Alkmaar'da alınan bu kötü sonuçların ardından teknik direktör Maarten Martens üzerindeki baskının arttığını duyurdu.

MARTENS'TEN AÇIKLAMA

Feyenoord ile oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Martens, "Bir adım atabileceğine inandığımız oyuncularımız var ve eğer bunu yapabilirlerse bu durum bizi çok heyecanlandırır. Şu anda bu konuda yeterince ilerlemiş değiller. Bu sürede üzerlerinde baskı da var." sözlerini kullandı.

AZ Alkmaar, 11 maç oynadığı Hollanda Ligi'de topladığı 17 puanla 6. sırada yer alıyor. Hollanda temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde 11 Kasım Perşembe günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.  Hollanda temsilcisi, 28 Kasım'da ise yine UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı konuk edecek.

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