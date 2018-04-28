Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 57. dakikada yeniden oynanmasına karar verilen Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde çıkmama kararı alan Beşiktaş'la ilgili konuştu.
Kasımpaşa maçı sonrası konuşan Aykut Kocaman, "Hislerimle söylüyorum, maça çıkmamak gerçekten kuvvetli bir karar. Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum. Bizim tarafı yumuşatmak için hem de farklı bir takım yerlere farklı bir takım mesajlar gönderdiklerini düşünüyorum. Çok net 'Gelmeyeceğiz' diyorlar ama bana pek inandırıcı gelmiyor." dedi.
Sözlerine devam eden Aykut Kocaman "Aslında olması gereken oldu. Olması gereken Beşiktaş'ın hükmen mağlup olmasıydı. Hakemin tatil olması için zorlama karar vermesi, Beşiktaşlı futbolcuların erken içeri girmesi, Şenol Güneş'in başının yarılmadığı halde başının yarıldığının söylenmesi... Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması gerekiyordu ama ben böyle bir şey söylemek istemedim. 'Böyle bir arsızlıkta bulunmak istemiyorum' dedim. Tam tersi 'Çıkalım, oynayalım' dedim. Hesap sahada kesilir. Beşiktaş çıkar ve bizi yenerse ilk tebrik eden ben olacağım. Bunun bir karar olduğunu düşünmüyorum. Oynamayacakları bana pek inandırıcı gelmiyor." ifadelerini kullandı.
Basın toplantısında sözlerine devam eden Aykut Kocaman, "Ben bu işlerin içerisinden geliyorum. İş sahada bitsin. Beşiktaş'ın bizi yenecek gücü var. 10 kişi iki tane çok tehlikeli atak yaptılar. Biz orada 10 kişi 2-1 öne geçtik. Bu çok kuvvetli bir karar, arkasında durulması zor bir karar. Maç çıkmamak kolay değil, bunun doğru olacağını düşünmüyorum. Beşiktaş sahada olacaktır. Futbol kamuoyu bu kararı düşünsün. Beşiktaş'ın çok net sahada olacaktır. Bana inandırıcı gelmedi. Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması çok lüks." şeklinde konuştu.
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Kasımpaşa maçı sonrası konuşan Aykut Kocaman, "Hislerimle söylüyorum, maça çıkmamak gerçekten kuvvetli bir karar. Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum. Bizim tarafı yumuşatmak için hem de farklı bir takım yerlere farklı bir takım mesajlar gönderdiklerini düşünüyorum. Çok net 'Gelmeyeceğiz' diyorlar ama bana pek inandırıcı gelmiyor." dedi.
Sözlerine devam eden Aykut Kocaman "Aslında olması gereken oldu. Olması gereken Beşiktaş'ın hükmen mağlup olmasıydı. Hakemin tatil olması için zorlama karar vermesi, Beşiktaşlı futbolcuların erken içeri girmesi, Şenol Güneş'in başının yarılmadığı halde başının yarıldığının söylenmesi... Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması gerekiyordu ama ben böyle bir şey söylemek istemedim. 'Böyle bir arsızlıkta bulunmak istemiyorum' dedim. Tam tersi 'Çıkalım, oynayalım' dedim. Hesap sahada kesilir. Beşiktaş çıkar ve bizi yenerse ilk tebrik eden ben olacağım. Bunun bir karar olduğunu düşünmüyorum. Oynamayacakları bana pek inandırıcı gelmiyor." ifadelerini kullandı.
Basın toplantısında sözlerine devam eden Aykut Kocaman, "Ben bu işlerin içerisinden geliyorum. İş sahada bitsin. Beşiktaş'ın bizi yenecek gücü var. 10 kişi iki tane çok tehlikeli atak yaptılar. Biz orada 10 kişi 2-1 öne geçtik. Bu çok kuvvetli bir karar, arkasında durulması zor bir karar. Maç çıkmamak kolay değil, bunun doğru olacağını düşünmüyorum. Beşiktaş sahada olacaktır. Futbol kamuoyu bu kararı düşünsün. Beşiktaş'ın çok net sahada olacaktır. Bana inandırıcı gelmedi. Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması çok lüks." şeklinde konuştu.
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