Avusturya'da Türk teknik direktör takımını başarıya taşıyor

Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından St. Pölten'in 35 yaşındaki Türk teknik direktörü Tuğberk Tanrıvermiş, küme düşme hattında aldığı takımını 8. sıraya kadar çıkararak büyük bir başarı elde etti.



Avrupa profesyonel futbol liglerinin en genç teknik direktörlerinden olan Tuğberk Tanrıvermiş'in çalıştırdığı St. Pölten, 26 kişilik kamp kadrosuyla Lara bölgesindeki bir otelde ligin ikinci yarısı için kamp yapıyor.



Geçen yılın ekim ayında, küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan takımın başına geçen Tanrıvermiş, çıktığı 7 maçta yaşadığı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ekibini 12. sıradan 8. sıraya yükseltmeyi başardı.



Tanrıvermiş, elde ettiği başarının ardından takımının hedefini, sezonu ilk 5'te bitirmek olarak belirledi.



"Hazırlık kampını en iyi şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum"



Antalya'daki kamp çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tanrıvermiş, Türkiye'de olmaktan ve bu hazırlık kampını Antalya'da geçirmekten çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada hem otelde mükemmel bir hizmet var hem de sahalar çok iyi. Tabii ki hava durumunun da Avusturya'ya göre güneşli olması bize iyi bir çalışma imkanı sağlıyor. O yüzden çok mutluyuz. Hazırlık kampını en iyi şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



"Sıralamada hızlı bir şekilde yükseldik"



Teknik direktörlük sürecine henüz 20'li yaşlarda Galatasaray'da başladığını belirten Tanrıvermiş, altyapıdaki görevlerinin ardından A takımda yardımcı antrenörlük yaptığını söyledi.



Tanrıvermiş, daha sonra İtalya'da Roma ve Spezia takımlarında 18 ve 19 yaş altı takımlarını çalıştırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bu sene ekim ayından itibaren de ilk defa bir A takımı, profesyonel takım aldım. Ekim ayından beri Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından St. Pölten'deyim. Takımın başına geldiğimde puan anlamında takımın durumu karmaşıktı. 9 puanla küme düşme hattının 3 puan üstünde 12. sıradaydı. Maçları izlediğim zaman oyuncu grubunun daha iyi işler yapabileceğini gördüm. Çok şükür oyuncular da yaptığımız çalışmalara en iyi şekilde cevap verdiler ve sıralamada hızlı bir şekilde yükseldik."



Hedef ligi ilk 5'te bitirmek



Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirten Tanrıvermiş, Türk teknik adamların yurt dışında başarılı işler yapabileceğini dile getirdi.



Tanrıvermiş, kariyerinde ilk defa profesyonel bir takımın başında olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Geldiğimiz zaman çok konuşulmuyordu ama bir küme düşme korkusu vardı. Çok şükür o hattan uzaklaştık. Daha yukarıları hedefleyen bir takım olmak istiyoruz. Oyuncular da bunun bilincinde. Hedeflere ulaşmak için de maçlarda değil, antrenmanlarda yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor. Her maçı, her antrenmanı maç gibi görmek gerekiyor. Bu doğrultuda, bu konsantrasyonda çalışmak gerekiyor. Umuyorum ki bu disiplini, ciddiyeti koruduğumuz takdirde bu sene hedeflere ulaşacağız. Sezonu ilk 5 içerisinde bitirme hedefi koyduk."



4 yabancı dil konuşabiliyor



Teknik direktör Tanrıvermiş, iyi derecede Almanca'nın yanı sıra İtalyanca, İngilizce ve Fransızca konuşabildiğini belirterek, bu sayede takımındaki tüm oyuncularla birebir iletişim kurabildiğini söyledi.



Avusturya'da çok sayıda Türk'ün yaşadığını aktaran Tanrıvermiş, "Bana inanılmaz yakın, sıcak ilgileri oldu. Uzun yıllardır orada yaşayan gurbetçi arkadaşlarımızın, Avusturya'ya çabuk adapte olmamda ciddi katkıları oldu." dedi.



"Fatih Terim bir efsane"



Tanrıvermiş, birlikte çalıştığı teknik direktörler arasında en etkilendiği kişinin Fatih Terim olduğuna işaret ederek, "O Türkiye'deki her teknik direktör için bir idol, bir efsane. Onun yanında hayran olduğum Jose Mourinho şu anda Fenerbahçe'yi çalıştırıyor. Onunla Roma'da 2 sene boyunca yakından ilişki kurma, çalışmalarını izleme ve fikir alışverişinde bulunma imkanı buldum. Ondan da inanılmaz tecrübeler edindim. Mourinho çok değerli bir hoca." ifadesini kullandı.