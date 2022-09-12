Avrupa'nın 4 büyük liginden haftanın raporu

Avrupa'nın en büyük 4 futbol liginde karşılaşmalar hafta sonu devam etti.



İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle Premier Lig'in 7. hafta maçları ertelenirken, diğer dört önemli ligde ise müsabakalar oynandı.



İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Napoli, Almanya'da Union Berlin, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



La Liga



İspanya 1. Futbol Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Mallorca'yı 4-1 mağlup etti.



Yaptığı transferlerle sezonun iddialı takımları arasında yer alan Barcelona, Cadiz deplasmanından 4-0 galip ayrıldı. Real Betis ise ağırladığı Villarreal'i 1-0'la geçerek üst sıralardaki takibini sürdürdü.



Ligde 5'te 5 yapan Real Madrid, 15 puanla zirvede bulunuyor. Barcelona 13 puanla ikinci, Real Betis 12 puanla üçüncü, 10 puanlı takımlardan sırasıyla Villarreal, Athletic Bilbao ve Atletico Madrid ise ilk 6'da yer aldı.



Serie A



İtalya 1. Futbol Ligi'nde lider Napoli, konuk ettiği Spezia'yı 1-0'la geçerek bu sezonki çıkışına devam etti.



Milan, 10 kişi tamamladığı maçta deplasmanda Sampdoria'yı 2-1 yendi. Sezonun formda ekiplerinden Atalanta ise ağırladığı Cremonese ile 1-1 berabere kaldı.



Son şampiyon Inter, konuk ettiği Torino'yu 1-0 mağlup etti. Udinese de Sassuolo deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.



Serie A'nın 6. haftasında, 14 puanlı takımlardan averaj farkıyla Napoli lider, Atalanta ikinci, Milan ise üçüncü sırada yer aldı. 13 puanlı Udinese dördüncü, 12 puanlı Inter beşinci sırada bulunuyor.



Bundesliga



Almanya 1. Futbol Ligi tarihinin en başarılı takımı Bayern Münih, konuk ettiği Stuttgart ile 2-2 berabere kaldı.



Sezona istediği gibi başlayamayan Leipzig, ağırladığı Borussia Dortmund'u 3-0'la geçerek haftanın dikkat çekici sonuçlarından birine imza attı.



Sezona iyi başlayan Union Berlin, Köln deplasmanından tek golle galip ayrılırken, Freiburg ise ağırladığı Borussia Mönchengladbach ile golsüz berabere kaldı.



6 haftası tamamlanan ligde, 14 puanlı lider Union Berlin'i, 13 puanla Freiburg, 12 puan ve averaj farkıyla Bayern Münih, Hoffenheim ve Borussia Dortmund takip etti.



Ligue 1



Fransa 1. Futbol Ligi'nin 7. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Neymar'ın golüyle konuk ettiği Brest'i 1-0 yendi.



Olimpik Marsilya, ağırladığı Lille'i 2-1, Lens de sahasında Troyes'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.



Öne çıkan diğer maçta Monako, ağırladığı Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup etti.



Ligde, 19 puanlı takımlardan PSG lider, Olimpik Marsilya ikinci, 17 puanlı Lens ise üçüncü sırada yer aldı.





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