Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesi başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesi perşembe günü başlıyor.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek final ilk maçları yarın, rövanşları 20 Nisan'da yapılacak. Yarı final etaplarının 11-18 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nin final maçı, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 65 bin kapasiteli Puşkas Arena'da oynanacak.



Çeyrek finalde, Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya), Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz), Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika) ve Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya) maçları yapılacak.



Feyenoord ve Roma, geçen sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde de karşılaşmış ve rakibini 1-0 yenen Roma, organizasyonda şampiyonluğa ulaşmıştı.



Sevilla, 7. şampiyonluk peşinde



Kupada 6 şampiyonluk yaşayan Sevilla, 7. şampiyonluğu için mücadele edecek.



Çeyrek finaldeki takımların en iyi UEFA Kupası/Avrupa Ligi performansları şu şekilde:



Sevilla: 6 şampiyonluk (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20)



Juventus: 3 şampiyonluk (1976/77, 1989/90, 1992/93)



Feyenoord: 2 şampiyonluk (1973/74, 2001/02)



Manchester United: 1 şampiyonluk (2016/17)



Bayern Leverkusen: 1 şampiyonluk (1987/88)



Roma: 1990/91 sezonu ikincisi



Sporting Lizbon: 2004/05 sezonu ikincisi



Union Saint-Gilloise: 2022/23 sezonu çeyrek finali



Rashford, 6 gol ile zirvede



Manchester United'dan Marcus Rashford, 2022-23 UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atanlar listesinde 6 gol ile zirvede bulunuyor.



Rashford'u, 5'er gol ile Feyenoord'dan Santiago Gimenez ve Union Saint-Gilloise'den Victor Boniface takip ediyor.



Bu sezon şimdiye kadar Avrupa Ligi'nde 3 "hat-trick" yapıldı



UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şu ana kadar 3 "hat-trick" oldu. Organizasyonda 2014-15 sezonunda 12 hat-trick ile rekor kırılmıştı.



Bir dönem Galatasaray forması da giyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 2010-11 sezonunda yaptığı 3 kez hat-trick ile bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.



Bu sezon şimdiye kadar yapılan "hat-trick"ler şu şekilde:



Vitinha - Braga (Union Saint-Gilloise 3-3 Braga )



Kevin Volland - Monaco (Monaco 4-1 Kızılyıldız)



Angel Di Maria - Juventus (Nantes 0-3 Juventus )



UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan oyuncular



Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 2010-11 sezonunda Porto formasıyla 14 maçta attığı 17 gol ile bir UEFA Avrupa Ligi sezonunda en çok gol atan futbolcu rekorunu elinde tutuyor.



Kolombiyalı futbolcu, 2011-12 sezonunda da bu kez Atletico Madrid'in formasıyla yine Avrupa Ligi'nde gol kralı oldu.



Falcao dışında sadece Athletic Bilbao'dan Aritz Aduriz, Avrupa Ligi'nde iki kez gol kralı olmayı başardı.



Geçen sezon ise James Tavernier (Rangers), 7 gol ile gol kralı olmuştu. Bu sezon Manchester United'dan Marcus Rashford, 6 gol ile gol krallığı yarışında ilk sırada bulunuyor.





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