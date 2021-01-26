Avrupa futboluna pandemi faturası: 2 milyar avro

Dünya futbolunda en büyük gelire sahip kulüpler (Futbol Para Ligi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 milyar avro gelir kaybı yaşayacak.



Deloitte Spor Endüstrisi Grubu, Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020-2021 sezonu sonunda Futbol Para Ligi kulüplerinin toplam 2 milyar avro gelir kaybına uğrayacağını öngördü.



Para Ligi kulüpleri, 2019-2020 sezonunda toplam 8,2 milyar avroluk bir gelir elde etmesine rağmen 2018-2019 sezonuna kıyasla yüzde 12'lik bir düşüş yaşadı. Söz konusu kulüpler, 2018-2019'da 9,3 milyar avro gelir elde etmişti.



Kulüpler, naklen yayın gelirlerinde 937 milyon, maç günü gelirlerinde seyircisiz oynanmış ve iptal edilmiş müsabakaların etkisiyle 257 milyon avro düşüşe engel olamadı.



Ticari gelirlerdeki 105 milyon avroluk artış ise toplam düşüşü bir nebze olsun azalttı.



2018-2019 sezonunda ortalama 464 milyon avro gelir elde eden bu 20 kulübün 2019-2020 sezonundaki ortalama geliri ise 409 milyon avroda kaldı.



Bu arada İspanya'nın Barcelona Kulübü, 715,1 milyon avroluk gelirle 2018-2019'da olduğu gibi Para Ligi'nde en üst sırada yer aldı. Bu kulübü 714,9 milyon avro gelirle bir başka İspanyol ekibi Real Madrid takip etti.



Almanya temsilcisi Bayern Münih 634,1 milyon avro gelirle sıralamada üçüncülüğe çıktı. İlk 10 kulüp arasındaki en düşük gelir kaybını yaşayan Alman ekibi, 2020 yılına ait tüm ulusal naklen yayın gelirlerinin Bundesliga'nın daha erken tamamlanması sonucu mali tablolarına dahil olmasından faydalandı.



580,4 milyon avro gelirle sezonu tamamlayan İngiltere'nin Manchester United ekibi, gelirlerindeki 131,1 milyon avroluk düşüşle dördüncü sıraya geriledi.



Liverpool 2001-2002'den beri ilk kez sıralamada ilk beşe girdi. Gelir sıralamasında Manchester City 6'ncı, Paris Saint-Germain 7'nci, Chelsea 8'inci, Tottenham 9'uncu ve Juventus 10'uncu sırada yer aldı.



Zenit, Eintracht Frankfurt, Roma ile West Ham United da listede yer alan kulüpler oldu.



Türk kulüpleri, üst üste ikinci kez Deloitte Futbol Para Ligi'nde yer alamadı. Listede en son kendine yer bulan Türk kulübü, 2019 yılında 26. sırada yer alan Beşiktaş olmuştu.



Deloitte Türkiye Futbol Endüstrisi Lideri Cem Sezgin, Türkiye'deki Süper Lig naklen yayın ihalesinin bedelinin özellikle Avrupa'nın beş büyük ligindeki emsalleri ile kıyaslandığında çok daha mütevazı kaldığına dikkati çekti.



