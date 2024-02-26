Avrupa devlerinden Semih Kılıçsoy'a yakın takip

Beşiktaş'ın son dönemlerde parlayan genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u Avrupa devleri yakın takibe aldı.
Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'de İstanbulspor karşısında oynanan mücadelede Alman devleri tribünde oyuncuyu izledi.
Takımının ilk golünü atarak Siyah-beyazlıları rahatlatan genç golcü Semih için İngiltere, İtalya, ve İspanya'dan da ilgi var.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkan Semih, 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 18 yaşındaki golcünün 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'de İstanbulspor karşısında oynanan mücadelede Alman devleri tribünde oyuncuyu izledi.
Takımının ilk golünü atarak Siyah-beyazlıları rahatlatan genç golcü Semih için İngiltere, İtalya, ve İspanya'dan da ilgi var.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkan Semih, 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 18 yaşındaki golcünün 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.