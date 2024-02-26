Avrupa devlerinden Semih Kılıçsoy'a yakın takip

Beşiktaş'ın Süper Lig'de İstanbulspor karşısında oynadığı karşılaşmada Alman devleri, genç yıldız Semih Kılıçsoy'u tribünden takip etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Avrupa devlerinden Semih Kılıçsoy'a yakın takip
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26 Şubat 2024 09:04
Beşiktaş'ın son dönemlerde parlayan genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u Avrupa devleri yakın takibe aldı.

Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'de İstanbulspor karşısında oynanan mücadelede Alman devleri tribünde oyuncuyu izledi.

Takımının ilk golünü atarak Siyah-beyazlıları rahatlatan genç golcü Semih için İngiltere, İtalya, ve İspanya'dan da ilgi var.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkan Semih, 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 18 yaşındaki golcünün 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. 

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