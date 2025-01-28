Avrupa'da son haftanın hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarının hakem ve VAR hakemi atamaları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Avrupa'da son haftanın hakemleri belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2025 12:21
Son güncelleme 28 Ocak 2025 12:22
UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarının hakem ve VAR hakemi atamaları açıklandı.

MIDTYLLAND - FENERBAHÇE
Midtjylland - Fenerbahçe maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek.

Mücadelenin VAR hakemi Portekizli Helder Malheiro, AVAR hakemi ise yine Portekizli Fábio Oliveira Melo oldu.

Helder Malheiro ve Fabio Melo, Süper Lig'de VAR hakemi olarak görev aldı.

TWENTE - BEŞİKTAŞ

Twente ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesini Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. VAR odasında ise Tomasz Kwiatkowski ile Pawel Pskit görev alacak.

AJAX - GALATASARAY

Ajax ile Galatasaray arasındaki mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. VAR odasında ise Carlos del Cerro Grande ile Alejandro Hernandez olacak.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery