14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-0DA
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Austin Reaves, "Tyler Herro seviyesinde" kontrat peşinde

14 Ağustos 2025 15:36
Haber: Sporx.com dış haberler
Austin Reaves, 'Tyler Herro seviyesinde' kontrat peşinde
Los Angeles Lakers'ın guardı Austin Reaves, yaz döneminde serbest oyuncu pazarına çıkmaya hazırlanırken, gözünü Miami Heat guardı Tyler Herro seviyesinde bir kontrata dikti.

Reaves, yaz döneminde serbest oyuncu pazarına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncunun, 14.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmaması neredeyse kesinleşmiş durumda. Ancak bu durum, takımda kalmak istemediği anlamına gelmiyor.

Kulüp kaynaklarına göre Reaves, yıllık yaklaşık 30 milyon dolar seviyesinde bir kontrat talep ediyor. Bu rakam, Heat'te Herro'nun kazancına yakın ve iki oyuncunun takımlarındaki roller ile etkileri göz önünde bulundurulduğunda makul bir kıyas olarak değerlendiriliyor.


Reaves, bu sezon Luka Doncic'in yanında elit bir skorere dönüşebileceğini ve playoff'larda performansını üst seviyeye taşıyabileceğini kanıtlarsa, Lakers'ın bu rakamı ödemeye istekli olacağı tahmin ediliyor. Ancak oyuncu, geçtiğimiz yılki gibi playoff'larda zorlanırsa, maaş tavanında ciddi esneklik kazanacak olan Lakers yönetimi bu seviyede bir yatırımın verimliliğini yeniden değerlendirebilir.

Dört sezondur Lakers forması giyen Reaves, 280 normal sezon maçında 14.5 sayı, 4.3 asist ve 3.8 ribaund ortalamaları yakaladı.

