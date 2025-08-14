Los Angeles Lakers'ın guardı Austin Reaves, yaz döneminde serbest oyuncu pazarına çıkmaya hazırlanırken, gözünü Miami Heat guardı Tyler Herro seviyesinde bir kontrata dikti.Reaves, yaz döneminde serbest oyuncu pazarına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncunun, 14.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmaması neredeyse kesinleşmiş durumda. Ancak bu durum, takımda kalmak istemediği anlamına gelmiyor.Kulüp kaynaklarına göre Reaves, yıllık yaklaşık 30 milyon dolar seviyesinde bir kontrat talep ediyor. Bu rakam, Heat'te Herro'nun kazancına yakın ve iki oyuncunun takımlarındaki roller ile etkileri göz önünde bulundurulduğunda makul bir kıyas olarak değerlendiriliyor.Reaves, bu sezon Luka Doncic'in yanında elit bir skorere dönüşebileceğini ve playoff'larda performansını üst seviyeye taşıyabileceğini kanıtlarsa, Lakers'ın bu rakamı ödemeye istekli olacağı tahmin ediliyor. Ancak oyuncu, geçtiğimiz yılki gibi playoff'larda zorlanırsa, maaş tavanında ciddi esneklik kazanacak olan Lakers yönetimi bu seviyede bir yatırımın verimliliğini yeniden değerlendirebilir.Dört sezondur Lakers forması giyen Reaves, 280 normal sezon maçında 14.5 sayı, 4.3 asist ve 3.8 ribaund ortalamaları yakaladı.