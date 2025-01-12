Attila Szalai'nin yeni adresi belli oldu

Standard Liege, Hoffenheim'dan Attila Szalai'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Attila Szalai'nin yeni adresi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2025 13:49
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Attila Szalai'nin yeni kulübü belli oldu.

Belçika ekibi Standard Liege, bonservisi Hoffenheim'da bulunan Attila Szalai'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Yapılan anlaşmaya göre, Macar savunma oyuncusunun sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Standard Liege forması giyecek.

Hoffenheim'da bu sezon hiç şans bulamayan Attila Szalai'nin Alman ekibi ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery