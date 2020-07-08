Atleticolu Başkan'dan Real Madrid'e taraftarlı kutlama izni yok

La Liga'da 2. sıradaki Barcelona'nın 4 puan önünde lider olan Real Madrid'e şampiyon olmaları halinde seyircisiz kutlama uyarısı geldi.



Madrid Belediye Başkanı José Luis Martinez-Almeida, Real Madrid'in şampiyonluğu halinde taraftarlı kutlamalara izin verilmeyeceğini ve kalabalıklardan kaçınılacağını belirtti.



"YIĞILMALAR OLABİLİR"



José Luis Martinez-Almeida yaptığı açıklamada; "Real Madrid ligi kazanacak gibi görünüyor. Şehir konseyi duruma hazır. Kutlamaları engelleme ihtimali görünmüyor ancak şampiyonluğu kutlamak için belli kalabıkların bir araya yığılmaları olabilir. bu yığılmaları önlemek için gerekli protokolleri devreye sokacağız." dedi.



Sıkı bir Atletico Madrid taraftarı olduğu bilinen Belediye Başkanı; "Atletico Madrid de Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşırsa aynı protokoller uygulanacak." dedi.







