Ataşehir Belediyespor, Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde iddialı

Ataşehir Belediyespor Teknik Direktörü Taner Öner, kısaltılmış formatta düzenlenecek Turkcell Kadın Futbol Ligi müsabakaları öncesinde AA muhabirlerine hedeflerini anlattı.



Öner, Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın ligde önemli bir isme sahip olduğunu aktardı.



Gruplarındaki diğer takımlara başarılar dileyen Öner, "Biz Ataşehir'iz. Erkek futbolunda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ne ise kadın futbolunda Ataşehir o. Ataşehir'in bir ismi vardır. 3 kez Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş bir takımdır. Biz adımıza yakışır şekilde lige hazırlandık, gidip orada elimizden geleni yapıp şampiyon olacağız. Grubumuzdaki takımlara da başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Taner Öner, kadın futbolunun yükselişinin profesyonelliğe geçişle olabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Kadın futbolu kesinlikle profesyonel olmalı. Profesyonel nitelendirilip yayın hakları, iddaa gelirleri gibi nimetlerden faydalanmalıyız. Bu çocukların yaşam seviyesini ve kalitesini yükseltirsek o zaman talep de çoğalır ve ona göre altyapılarda da çalışmalar olacaktır. İlk olay budur, profesyonelleşmesi lazım. Federasyon nezdinde kendi gelişim liglerinin altında bir birim olarak görünüyor. Kendi departmanının resmi olarak açılması, oluşturulması lazım. Kulüpler Birliği olarak biz bunun çalışmalarını yaptık. Orada bulunan arkadaşlarımız da bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bu işten anlayan insanlar da var aslında, Hamit Altıntop, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber gibi arkadaşlarımız şu anda orada görev yapıyor ve bu işi bilen insanlar. İnanıyorum ki zaman geçtikten sonra her şey daha çok rayına oturacaktır."



- "Neden böyle sıkıştırılmış bir lig oynuyoruz biz de bilmiyoruz"



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önemli sıkıntılar yaşadıklarını belirten Öner, "Federasyonun da bu süreci kolay geçirdiğini düşünmüyorum. Neden böyle sıkıştırılmış bir lig oynuyoruz biz de bilmiyoruz. Ataşehir Belediyespor kurum takımı olduğu için hazır olmak zorundayız ve hazırız, çalışmalarımızı yaptık. Antalya'da ilk maçımızı Antalyaspor ile oynayacağız. Daha sonra grubumuzda olan Adana ve Hakkari ile mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Ligin bu sezon oynanmaması adına 16 takımdan 8'inin imza verdiğini dile getiren Taner Öner, şöyle devam etti:



"Bu imzalara rağmen oynatılacağını söylediler. Arkadaşlarımızın güzel bir şeyler yapmaya çalıştığını düşünüyoruz, tabii ki art niyetli değiller ama çocukların birine bir şey olursa diye korkuyoruz. Bir şey olursa bunun hesabını kime vereceğiz. Bu yüzden biraz umutsuzuz ama sonuçta bu sıkıştırılmış lig oynanacak. Şampiyonluk hedefimiz var, oraya bu amaçla gidiyoruz. Tabii sıkıntılarımız var, uzaktan gelen çocuklarımız oluyor. Bunlar toplu taşıma kullanıyor ve biz sürekli test yaptıramıyoruz. Antalya'da otele girince orada test olacağız. Bunun önlemi alındı ama ilk testleri kulüpler olarak bizler üstlendik. Bundan sonra bizim ligimiz orada 6 Mayıs'a kadar bitirilecek ve sonraki süreci hiç kimse bilmiyor. Sağlık açısından çok uygun şeyler olduğunu düşünmüyoruz."



- "Kulübümüz hiçbir mali sorun yaşamıyor"



Taner Öner, amatör ya da profesyonel tüm futbol ekipleri içinde mali sorun yaşamayan ender takımlardan olduklarını ifade etti.



Ligde bu sezona Turkcell'in sponsor olduğunu dile getiren Öner, "Bu da bir aşamadır. Turkcell, Antalya'daki masraflarımızı karşılayacak. Bu güzel bir şey ama bunu zaten federasyon karşılayacaktı. Kulüplere bir şey yapacak mı ya da biz onların ismini neden taşıyoruz? Bunların hepsi muamma. Ataşehir Belediyespor olarak 'Kadına şiddete hayır' diyen, kadının toplumdaki yerini ve niteliğini yükseltmek amacı taşıyan bir takımız. Kulüp başkanımız, ayrıca belediye başkan yardımcısı Abdullah Der ve bize tüm talimatları veren Battal İlgezdi başkanımız, bu konuda çok hassas. Çok ciddi mali destekte bulunuyorlar. Bu kulüp, hiçbir mali sorun yaşamıyor." diye konuştu.



Kadın futbolunun Türkiye'de yavaş yavaş daha iyiye gitmeye başladığını da belirten Öner, sözlerini şöyle tamamladı:



"Aile içinde sorunlar yaşayan, yaşam kalitesini yükseltmek isteyen çocukları tercih ediyoruz. Neredeyse hepsi özel seçilmiş çocuklar ve bunların yüzde 90'ı milli. Biz de çalışan sporcuların en azı asgari ücret ve sigorta ile görev yapıyor. Maçlarda da prim alıyorlar, başkanlarımızın ciddi destekleri oluyor. Tabii bunu bu takım için söylüyorum. Diğer takımlarda sürekli görüştüğüm arkadaşlarım var. Çok ciddi sıkıntılar, ödeme problemleri yaşıyorlar. Bunun düzelmesi, kalitenin her yerde aynı olması için profesyonelleşme şart. Kendi departmanımızın oluşması, sorunların çözülmesi lazım. Yavaş yavaş iyiye gidiyor. Umutluyuz ama çok geç kalınmış bir durum, umarım düzelir."



