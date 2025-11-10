Astor Enerji Şanlıurfa'nın hedefi Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak

Astor Enerji Şanlıurfa, tarihinde ilk kez mücadele edeceği Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak için mücadele edecek.Kadrosuna kattığı 5 yeni oyuncuyla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam eden Güneydoğu temsilcisi, haftada 6 gün çift idman yapıyor.Astor Enerji Şanlıurfa Başkanı ve Antrenörü Veysi Fırat, AA muhabirine, 1. Lig'deki ikinci sezonlarında Süper Lig'e çıkmayı başardıklarını hatırlattı.Süper Lig için iddialı bir takım kurduklarını belirten Fırat, şunları kaydetti:"Süper Lig'de ilk senemiz olmasına rağmen çok ciddi çalışıyoruz. Şanlıurfa'ya ve Süper Lig'e yakışır bir takım oluşturduk. Amacımız Süper Lig'de kalmak, kalıcı ve köklü bir takım olmak. Bu yıl hedefimiz ilk 8'e girerek play-off'a kalmak ve ligi iyi bir sırada bitirmek. İlerleyen yıllarda da inşallah başarımızı katlayarak devam ettirmek istiyoruz. Maçlarımız çok heyecanlı geçecek. Süper Lig'de ilk kez olmamıza rağmen rakiplerimizin çekindiği bir takım oluşturduk. Şanlıurfa halkını maçlarımıza bekliyoruz."Fırat, takıma maddi ve manevi katkı veren başta Vali Hasan Şıldak olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.Yeni transferlerden milli basketbolcu Mahmut Açıkgöz, Şanlıurfalı olarak şehrinin takımında forma giymenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını ifade etti.Lige hazır olduklarını belirten Açıkgöz, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her şey yolunda. Benim ve takım arkadaşlarımın takıma uyum sağlaması çok iyi. İnşallah hep birlikte güzel bir sezon geçireceğiz, bunu hissediyorum. Süper Lig'deki ilk yılımızda amacımız play-off'a kalmak. İnşallah bunu da takım olarak başaracağız." dedi.Yeni transferlerden Muhterem Aktaş ise yaklaşık 10 yıldır Süper Lig takımlarında forma giydiğini ve bu sezon Şanlıurfa ekibine transfer olduğunu belirterek, "Hedef her zaman en üst olmalı. Başarabildiğimiz kadar, alabildiğimiz kadar maç alıp zirvede olmak istiyoruz." diye konuştu.