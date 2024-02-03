Aston Villa şov yaptı 5 golle kazandı

İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Aston Villa deplasmanda Sheffield United'ı 5-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa şov yaptı 5 golle kazandı
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03 Şubat 2024 22:29
Son güncelleme 03 Şubat 2024 22:30
Premier Lig 23. hafta karşılaşmasında Aston Villa deplasmanda konuk olduğu Sheffield United'ı 5-0 mağlup etti.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada John McGinn, 16. dakikada Ollie Watkins, 20. dakikada Leon Bailey, 30. dakikada Youri Tielemans ve 47. dakikada Alex Moreno kaydetti.

Aston Villa bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken, Sheffield United 10 puanda kaldı.

Aston Villa bir sonraki karşılaşmasında sahasında Manchester United'ı ağırlarken, Sheffield United deplasmanda Luton Town'a konuk olacak.

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