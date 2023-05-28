Aston Villa kazandı, Avrupa'ya gitti

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftadasında Aston Villa, sahasında Brighton'ı ağırladı.



Villa Park'ta oynanan karşılaşmayı Aston Villa 2-1 kazanarak UEFA Konferans Ligi'ne katılmayı başardı.



8. dakikada Douglas Luiz'in golüyle 1-0 öne geçen Aston Villa, 26. dakikada Oliver Watkins'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 38. dakikada Deniz Undav'ın golüyle farkı bire indiren Brighton, maç boyunca etkili oyununu sürdürse de başka gol bulamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.



Bu sonuçla Aston Villa, puanını 61'e çıkararak yedinci sıraya yükseldi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Brighton ise 62 puanda kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.



Görsel Kaynak: [Aston Villa / Twitter]