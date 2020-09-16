Aston Villa, Arsenal'dan Emiliano Martinez'i transfer etti

Aston Villa, Arsenal'dan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; avfc.co.uk
Aston Villa, Arsenal'dan Emiliano Martinez'i transfer etti
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16 Eylül 2020 14:34
 İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Arsenal'dan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i kadrosuna kattı.

Aston Villa Kulübü, 28 yaşındaki file bekçisi Martinez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Aston Villa'nın transfer için bonuslarla birlikte 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Altyapısına dahil olduğu 2010'dan bu yana Arsenal'da görev yapan Martinez, geçen sezon takımıyla 23 maça çıkmıştı.



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