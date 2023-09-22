Arturo Vidal: 'Şampiyonlar Ligi'nin en kötü maçıydı'

Arturo Vidal katıldığı bir spor programında Şampiyonlar Ligi'nde ilk gün oynanan tüm maçlara ilişkin bakış açısını dile getirirken, çeşitli takımlara yönelik eleştirilerden de kaçınmadı.



"APTALLAR SADECE KOŞMAYI BİLİYOR"



Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal en büyük eleştiriyi Milan-Newcastle maçına yaptı. İki takımında birbirinden kötü olduğunu söyleyen Arturo Vidal şu kelimelerle devam etti:



"Şampiyonlar Ligi tarihindeki en kötü maç Milan-Newcastle maçıydı. Milanlı aptallar beni hasta etti! Şanslılar çünkü sadece koşmayı biliyorlar, yoksa orada olmazlardı." ifadelerini kullandı ve şu cümlelerle sözlerini noktaladı:



"Newcastle'ı da anlamıyorum! Ligi dördüncü sırada bitiriyorlar ama bunun bir önemi yok, iğrenç oynadılar. Hayatlarını riske atmak zorundalar, eğer ilk maçlarıysa, daha fazlasını göstermeliler! Beni fena halde kızdırdılar."



