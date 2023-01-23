Arteta: 'Oynadığımız oyunla gurur duyuyorum'

İngiltere Premier Lig'de liderliğini sürdüren Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, 3-2 kazandıkları Manchester United maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Takımın gösterdiği karakterden çok mutlu olduğunu söyleyen Arteta, "Bizim için müthiş bir andı. Önde bastık, dikine oynadık ve sahada tutkulu bir performans gösterdik. Maçın sonunda da önümüze galibiyet fırsatı çıktı ve bunu değerlendirdik. Takımın sahada gösterdiği karakterden çok memnunum." dedi.



Büyük takımlara karşı alınan skorların kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, "Oyuncularım maçtaki olaylara verdikleri reaksiyonlarla beni şaşırttılar. Biz onları özgürce oynamaları konusunda motive ediyoruz ve takım bir enerji deposu. Bu da sonuçlara yansıyor. Zirvedeki takımlara karşı oynadığımız oyundan gurur duyuyorum. Bu ligde takımlar arasında büyük farklar yok." sözlerini sarf etti.









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