Arsenal'in genç yıldızının annesi gecekonduda yaşıyor!

Premier Lig takımlarından Arsenal'in 20 yaşındaki futbolcusu'in annesi'in evsiz olduğu ve bir gecekonduda hayatını sürdürdüğü ortaya çıktı.İngiliz Daily Mail gazetesinin ulaştığı Jule Niles, oğlundan kendisine bir apartman almasını istediğini ancak haftada 30 bin Pound kazanan genç futbolcunun bu isteği kabul etmediğini söyledi.Oğlunu suçlayan Jule Niles, ''Oğlum Ainsley iki haftalık maaşıyla bana normal bir ev alabilir ama bunu yapmıyor. Benim oğlum Arsenal'de oynarken ben ise evsizim. Bu bir ev değil. Ev demek nedir biliyorum. Duş alabilirsin, dişini fırçalarsın, odanda oturursun. Bunları yapamamak korkunç. Geceleri donuyorum. Geçen gün evsiz bir adamın ölüm çığlıklarını duydum. Yaşadıklarım korkunç'' şeklinde konuştu.Bu sezon Arsenal ile 25 maça çıkan Ainsley Maitland-Niles, kardeşi ile birlikte 700 bin Pound değerindeki apartmanda oturuyor.