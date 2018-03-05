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Arsenal'in genç yıldızının annesi gecekonduda yaşıyor!

Arsenal'in 20 yaşındaki genç yıldızı Ainsley Maitland-Niles'in annesinin evsiz olduğu ve gecekonduda yaşadığı ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Arsenal'in genç yıldızının annesi gecekonduda yaşıyor!
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05 Mart 2018 05:21
Premier Lig takımlarından Arsenal'in 20 yaşındaki futbolcusu Ainsley Maitland-Niles'in annesi Jule Niles'in evsiz olduğu ve bir gecekonduda hayatını sürdürdüğü ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin ulaştığı Jule Niles, oğlundan kendisine bir apartman almasını istediğini ancak haftada 30 bin Pound kazanan genç futbolcunun bu isteği kabul etmediğini söyledi.

''OĞLUM 2 HAFTALIK MAAŞIYLA BANA EV ALABİLİRDİ''

Oğlunu suçlayan Jule Niles, ''Oğlum Ainsley iki haftalık maaşıyla bana normal bir ev alabilir ama bunu yapmıyor. Benim oğlum Arsenal'de oynarken ben ise evsizim. Bu bir ev değil. Ev demek nedir biliyorum. Duş alabilirsin, dişini fırçalarsın, odanda oturursun. Bunları yapamamak korkunç. Geceleri donuyorum. Geçen gün evsiz bir adamın ölüm çığlıklarını duydum. Yaşadıklarım korkunç'' şeklinde konuştu.

KENDİSİ 700 BİN POUND'LUK APARTMANDA OTURUYOR

Bu sezon Arsenal ile 25 maça çıkan Ainsley Maitland-Niles, kardeşi ile birlikte 700 bin Pound değerindeki apartmanda oturuyor.





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