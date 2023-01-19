Arsenal, transferi bitiriyor!

Premier Lig'de lider durumda bulunan Arsenal, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor.



The Athletic'in haberine göre, Londra ekibi Leandro Trossard'ın transferi için Brighton ile anlaşmaya vardı. Arsenal'in, Belçikalı futbolcu için 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.



28 yaşındaki futbolcunun, kısa süre içerisinde Arsenal'e resmi imzayı atması bekleniyor.



Bu sezon Brighton'da 17 maça çıkan Trossard, 7 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.





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