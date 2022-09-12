Arsenal - PSV maçına II. Elizabeth ertelemesi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Arsenal - PSV maçına II. Elizabeth ertelemesi
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12 Eylül 2022 16:28
 UEFA, İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.

Maçın oynanacağı tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.

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