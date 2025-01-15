Arsenal'in Vlahovic ilgisi taze

Gabriel Jesus'un sakatlığıyla santrfor pozisyonunda sarsılan Arsenal, Juventus futbolucusu Dusan Vlahovic'e teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arsenal'in Vlahovic ilgisi taze
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2025 14:39
Arsenal, Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic'e olan ilgisini yeniden canlandırmaya hazırlanıyor.

talkSPORT'un haberine göre, Gabriel Jesus'un çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Arsenal'in 24 yaşındaki Vlahovic'i transfer hedefi olarak belirlemesi bekleniyor.

SICAK BAKIYOR

Sırp golcünün Juventus ile olan sözleşmesinde 18 ay kaldı ve İtalyan ekibi, oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

JUVENTUS'UN ALTERNATİFİ VAR

Juventus ileri uçta alternatiflerini çoğaltmaya çalışıyor. Torino ekibi, Paris Saint-Germain'den Fransız forvet Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor ve uzun süreli sakatlıktan dönen Arkadiusz Milik'i de yeniden sahalara kazandırmaya çalışıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery