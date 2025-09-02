Arsenal'den savunmaya takviye: Hincapie

Arsenal, Ekvadorlu savunma oyuncusu Piero Hincapie'yi kiraladı.

calendar 02 Eylül 2025 02:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Arsenal'den savunmaya takviye: Hincapie
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Ekvadorlu savunma oyuncusu Piero Hincapie'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bayer Leverkusen'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi. 

Arsenal, Alman temsilciyle Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşayan Hincapie'yi transfer etmek istemesi halinde 52 milyon avro bonservis ödeyecek.

Ekvadorlu futbolcu, Viktor Gyökeres, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga, Cristhian Mosquera ve Eberechi Eze'nin ardından teknik direktör Mikel Arteta'nın bu yaz yaptığı sekizinci transfer oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.