Arsenal, Crystal Palace'ı geçerek yarı finale yükseldi

İngiltere Lig Kupası Çeyrek Finali'nde Arsenal, Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.



Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta Arsenal, Crystal Palace'ı 3-2 mağlup etti.



Arsenal'a galibiyeti ve turu golleri 54. 73. ve 81. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.



Lig Kupası'ndan elenen Cyrstal Palace'ın golleri ise 4. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 85. dakikada Edward Nketiah'dan geldi.



