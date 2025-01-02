Arkas Spor, ikinci yarıyı "İzmir derbisi" ile açacak

Arkas Spor, SMS Grup Efeler Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında İzmir ekibi Altekma'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, ikinci yarıyı 'İzmir derbisi' ile açacak
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02 Ocak 2025 13:59
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, ikinci yarının ilk maçında 4 Ocak Cumartesi günü İzmir ekibi Altekma'yı konuk edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Altekma mücadelesi saat 16.00'da başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Yeni yıla galibiyetle başlamak istiyoruz. Bu maça iyi hazırlandık ve taraftarlarımızın desteğiyle kazanan taraf olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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