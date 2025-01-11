Arina Fedorovtseva, Fenerbahçe'ye geri döndü!

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana'da beklenen transfer gerçekleşti.Sarı-lacivertliler, Arina Fedorovtseva'nın takıma geri döndüğünü duyurdu.Fenerbahçe Medicana'dan yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Arina Fedorovtseva" denildi.Sarı-lacivertlilerin transferi duyurduğu videodaki Barbie konsepti dikkat çekti.Öte yandan Arina Fedorovtseva'dan da Fenerbahçe'ye transferine dair açıklama geldi.İşte o açıklama;"Bir süre sessiz kaldım çünkü herhangi bir güncelleme paylaşmadan önce FIVB'nin resmi kararını beklemek istedim. Şimdi konu çözüme kavuştuğu için, artık Shanghai Bright Ubest Voleybol Kulübü'nde oynamayacağımı doğrulayabilirim.Böylesine saygıdeğer bir kulübü temsil etmek bir ayrıcalıktı, ancak Shanghai Bright Ubest, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekte zorluklarla karşılaştı. Bu durum sonucunda, sözleşme süremizin yarısını herhangi bir ödeme almadan oynadığım bir pozisyonda bulundum. Ajansım SB Community d.o.o. ve İsviçre'deki yasal danışmanım Sideline Ltd'nin desteğiyle bu durumu ele almak için gerekli adımları attım. Bugün, FIVB'nin Uluslararası Transfer Sertifikamın serbest bırakılması talebimi onayladığını ve beni Shanghai Bright Ubest ile bağlayıcı herhangi bir yükümlülükten resmen kurtardığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum.Bu, Fenerbahçe ile yeni bir sayfa açmamı sağlıyor. Türkiye'ye odaklanırken hem bir oyuncu hem de bir insan olarak büyümeye devam edeceğim için heyecan ve kararlılıkla doluyum.Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz anlayış, destek ve bana olan inancınız için hepinize teşekkür ederim.Saygılarımla,Arina"