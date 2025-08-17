17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-128'
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-0DA
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-044'
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
0-044'
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-044'
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, deplasmanda iki golle güldü!

Ukrayna Premier Lig'in 3. hafta maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, deplasmanda Veres Rivne'yi 2-0 mağlup etti.

17 Ağustos 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ukrayna Premier Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk, deplasmanda Veres Rivne'ye konuk oldu.

Avanhard Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip Shakhtar, 2-0 kazandı.

Shakhtar'a galibiyeti getiren gollieri, 45+1'de Yukhym Konoplia ile 62. dakikada Vinicius Tobias kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Shakhtar Donetsk, puanını 7 yaptı. Veres Rivne, 0 puanda kaldı.

Ukrayna Premier Lig'in gelecek haftasında Shakhtar Donetsk, Oleksandria'yı konuk edecek. Veres Rivne, LNZ Cherkasy deplasmanına gidecek.
