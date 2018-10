MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip Medipol Başakşehir, 1-0'lık skorla kazandı.İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Başakşehir, 60. dakikada Riad Bajic'in golüyle kazandı. Bajic, eski takımına karşı attığı golden sonra sevinmedi.Medipol Başakşehir'de Arda Turan 10 maçlık cezasından sonra ilk kez bu maçta forma giydi. Saha dışı olaylarla gündeme gelen Arda Turan, 83. dakikada Riad Bajic'in yerine oyuna dahil oldu. Arda, tam 176 gün sonra yeşil çimlere çıktı.Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, 21 puanla maç fazlasıyla Galatasaray'ın 2 puan önünde liderliğe yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Atiker Konyaspor ise 13 puanda kaldı.Medipol Başakşehir, 3 Kasım Cumartesi akşamı Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Atiker Konyaspor ise 5 Kasım Pazartesi akşamı Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak.10. dakikada Jahovic'in pasında topla buluşan Traore'nin sert şutunda, top İrfan Can Kahveci'ye çarparak kornere çıktı.26. dakikada Bajic'in sol kanattan ortasında, ceza sahası içerisindeki Visca'nın vuruşunda top Diagne'ye çarparak kornere gitti.28. dakikada Josson'un, konuk ekibin savunmasından dönen topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.35. dakikada Da Costa'nın orta sahadan pasında, Clichy topu Bajic'in önüne indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı üzerine gelen topu kontrol etti.60. dakikada konuk ekip öne geçti. Kerim Frei'nin ceza sahası içerisine pasına hareketlenen Bajic, topu ağlara gönderdi: 0-1.69. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen Yatabare'nin sert şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.81. dakikada Visca'nın ceza sahası içerisinden şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.Konya Büyükşehir BelediyeCüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Erdem BayıkSerkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Traore (Dk. 64 Fofana), Jonsson, Yatabare (Dk. 75 Mücahit Can Akçay), Jevtovic (Dk. 70 Vedat Bora), Milosevic, JahovicMert Günok, Uğur Uçar, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Soner Aydoğdu), Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro (Dk. 69 Jojic), Kerim Frei (Dk. 83 Arda Turan), BajicDk. 60 Bajic (Medipol Başakşehir)Dk. 50 Diagne (Atiker Konyaspor)