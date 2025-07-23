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Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması!

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Beşiktaş hakkında yorumlarda bulundu.

calendar 23 Temmuz 2025 18:40 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 18:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması!
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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda rakibi olan Beşiktaş ile ilgili HT Spor'a konuştu.

Beşiktaş'ın stadyumuna geleceği için mutlu olduğunu belirten Arda Turan, "Futbol, güzel hikayeler barındırır. Benim için de yarın güzel bir hikaye olacak çünkü Shakhtar Donetsk teknik direktörü olarak, bir Türk olarak, bu kadar güzel bir stadyuma bu şekilde gelmek benim için mutluluk verici." dedi.

Türk teknik direktör, Beşiktaş'ın gücünü bildiklerini belirterek, "Beşiktaş; taraftarıyla, stadıyla, hocasıyla, futbolcularıyla çok özel bir camia. Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz. Bu gücü, onlarla rekabet edebilmek için bize bir motivasyon aracı. Oyuncularla bunu konuştuk. Anları doğru oynamalıyız. Beşiktaş, mutlu olmadığı sezonda bile; Fenerbahçe, Galatasaray, Athletic Bilbao'yu bu stadyumda yendi. O yüzden çok dikkatli olmalı ve anları doğru oynamalıyız. Takımımın enerjisi ve potansiyeline inanıyorum. Oyunu oynamaktan geri durmayacağız. Anlara hazır olacağız. Yarın bizi heyecanlı bir maç bekliyor." ifadelerini kullandı.

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