Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!

Arda Güler ikinci golüne yaklaştı. pic.twitter.com/GYwLkTt3Pn



— Sporxtv (@sporxtv) May 4, 2025

İspanya LaLiga'nin 34. haftasında Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi.Santiago Bernabeu'de oynanan maçta Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti.Real Madrid'in gollerini 33. dakikada milli yıldızımız Arda Güler, 40. ve 48. dakikada Kylian Mbappe attı. Celta Vigo'nun gollerini ise 69. dakikada Javi Rodriguez ve 76. dakikada Williot Swedberg kaydetti.Real Madrid ile maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 33. dakiakda maçın açılış golünü kaydetti, Eflatun-Beyazlılar'ın attığı üçüncü golde de Mbappe'ye asist yaptı. ve Real Madrid adına 83 dakika sahada kaldı.Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde üst üste 4. maçını kazanmış oldu, puanını 75'e çıkardı ve haftayı lider Barcelona'nn 4 puan gerisinde kapattı.Celta Vigo ise ligde çıktığı son 5 maçın 3'ünde kaybetmiş oldu ve 46 puanla 7. sırada bulunuyor.LaLiga'nın 35. haftasında Real Madrid, Barcelona deplasmanına konuk olacak ve lig yarışını devam ettirebilmek adına üç puan arayacak.Celta Vigo ise gelecek hafta Sevilla'yı ağırlayacak.