Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!

İspanya LaLiga'nin 34. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu Arda Güler'in 1 gol ve 1 asist yaptığı maçta 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!
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04 Mayıs 2025 16:55
Son güncelleme 04 Mayıs 2025 16:58
İspanya LaLiga'nin 34. haftasında Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'de oynanan maçta Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti.

Real Madrid'in gollerini 33. dakikada milli yıldızımız Arda Güler, 40. ve 48. dakikada Kylian Mbappe attı. Celta Vigo'nun gollerini ise 69. dakikada Javi Rodriguez ve 76. dakikada Williot Swedberg kaydetti.

ARDA GÜLER MAÇA 11'DE BAŞLADI

Real Madrid ile maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 33. dakiakda maçın açılış golünü kaydetti, Eflatun-Beyazlılar'ın attığı üçüncü golde de Mbappe'ye asist yaptı. ve Real Madrid adına 83 dakika sahada kaldı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde üst üste 4. maçını kazanmış oldu, puanını 75'e çıkardı ve haftayı lider Barcelona'nn 4 puan gerisinde kapattı.

Celta Vigo ise ligde çıktığı son 5 maçın 3'ünde kaybetmiş oldu ve 46 puanla 7. sırada bulunuyor.

GELECEK HAFTA: EL CLASICO

LaLiga'nın 35. haftasında Real Madrid, Barcelona deplasmanına konuk olacak ve lig yarışını devam ettirebilmek adına üç puan arayacak.

Celta Vigo ise gelecek hafta Sevilla'yı ağırlayacak.

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