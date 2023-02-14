Arda Güler için Barcelona iddiası

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in, İspanyol devi Barcelona'nın gündeminde olduğu ifade edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arda Güler için Barcelona iddiası
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14 Şubat 2023 11:32
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Barcelona'nın hamle yapabileceği öne sürüldü.

İspanyol basınından El Gol'ün haberine göre; 17 yaşındaki oyuncu şu an 10 milyon euro piyasa değerine sahip ve fiyatı sürekli artıyor. Düşük fesih maddesi onu büyük kulüpler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Barcelona'nın bu rakamı kolaylıkla ödeyebileceği belirtilirken, transferde hızlı hareket etmek zorunda olduğu, zira diğer önemli Avrupa kulüplerinin de Arda'yı takip ettiği kaydedildi.

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