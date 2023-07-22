Arda Güler, Golden Boy sıralamasında 16'ncı sıraya yükseldi

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, Golden Boy ödülü sıralamasında 62 sıra yükselerek, 16'ncılığa ulaştı.

Haber; DHA
Abone Ol
Arda Güler, Golden Boy sıralamasında 16'ncı sıraya yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2023 15:43
Son güncelleme 22 Temmuz 2023 15:44
Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, Golden Boy ödülü sıralamasında 62 sıra yükselerek, 16'ncı oldu.

İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Golden Boy ödülüne, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de aday gösterilmişti. Haziran ayında 78'inci sırada yer alan milli futbolcu, İspanyol devine transferinin ardından 62 sıra birden yükseldi ve Temmuz ayında 16'ncı sırada yer aldı.

Öte yandan listenin ilk sırası ise Bayern Münih'in 20 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala'nın oldu. Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Jude Bellingham 2'nci sırada bulunurken, bu isimleri Barcelona'dan Pablo Gavi takip etti.

Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu Arda Güler olmuştu.  
 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery