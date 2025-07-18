17 Temmuz
Ilves-Shakhtar
0-0
17 Temmuz
Aktobe-Legia Warszawa
0-1
17 Temmuz
Haecken-Spartak Trnava
2-2
17 Temmuz
CFR Cluj-Paksi SE
3-0
17 Temmuz
NK Celje-Sabah FK
3-3UZS
17 Temmuz
Hapoel Beer Sheva-Levski
2-4
17 Temmuz
Partizan-AEK Larnaca
1-1110'
17 Temmuz
Trabzonspor-Araz PFK
2-3
17 Temmuz
FC Petrzalka 1898-Beşiktaş
2-1
17 Temmuz
Portimonense-Fenerbahçe
1-2

Archie Brown: "Fenerbahçe beni sevdi."

Fenerbahçe'nin Gent'ten kadrosuna kattığı İngiliz sağ bek Archie Brown, Portimonense galibiyeti sonrası konuştu: "Sevildiğimi ve istendiğimi hissettim. Bu kararı vermek bu yüzden çok kolay oldu."

calendar 18 Temmuz 2025 00:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Archie Brown: 'Fenerbahçe beni sevdi.'
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçında Portimonense karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki İngiliz sağ bek, sarı-lacivertli kulübü tercih etme sürecine dair samimi ifadeler kullandı.

Brown, Fenerbahçe'nin kendisini ne kadar istediğini ve bu ilginin karar sürecini nasıl etkilediğini şu sözlerle dile getirdi:
"Fenerbahçe beni sevdi. Ben bunu gördüm ve hissettim. Sevildiğinizi ve istendiğinizi gördüğünüz zaman karar vermek kolaylaşıyor. Farklı opsiyonlar da vardı ama Fenerbahçe'ye hayır demek mümkün değil. Çünkü gerçekten istendiğimi hissettim."

Takıma hızlı bir şekilde adapte olmak için çalıştığını belirten Brown, teknik heyetin ve takım arkadaşlarının desteğinden memnun olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe, genç oyuncudan hem savunmada hem de hücum katkısı bekliyor.



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