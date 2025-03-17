Aras Kargo Sultanlar Ligi'nde kaldı

Sultanlar Ligi'nde İzmir'i temsil eden Aras Kargo, ilk yılında bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantilemenin sevincini yaşıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendikten sonra dün evinde Keçiören Belediyesi'ni 3-1 mağlup eden Aras Kargo, 25 maçta 7 galibiyete ulaşarak lige tutundu. Sezonun son maçında çarşamba günü 8 galibiyeti bulunan Beşiktaş'a konuk olacak İzmir ekibi, rakibi karşısında prestij mücadelesi verecek.
İlk 8'e kalma şansı bulunmayan 11'inci sıradaki Aras Kargo bu karşılaşmanın ardından sezonu noktalayacak.
Deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendikten sonra dün evinde Keçiören Belediyesi'ni 3-1 mağlup eden Aras Kargo, 25 maçta 7 galibiyete ulaşarak lige tutundu. Sezonun son maçında çarşamba günü 8 galibiyeti bulunan Beşiktaş'a konuk olacak İzmir ekibi, rakibi karşısında prestij mücadelesi verecek.
İlk 8'e kalma şansı bulunmayan 11'inci sıradaki Aras Kargo bu karşılaşmanın ardından sezonu noktalayacak.