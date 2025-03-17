Aras Kargo Sultanlar Ligi'nde kaldı

Aras Kargo, Sultan Ligi'ndeki ilk yılında kümede kalmanın sevincini yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aras Kargo Sultanlar Ligi'nde kaldı
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17 Mart 2025 13:58
Sultanlar Ligi'nde İzmir'i temsil eden Aras Kargo, ilk yılında bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantilemenin sevincini yaşıyor.

Deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendikten sonra dün evinde Keçiören Belediyesi'ni 3-1 mağlup eden Aras Kargo, 25 maçta 7 galibiyete ulaşarak lige tutundu. Sezonun son maçında çarşamba günü 8 galibiyeti bulunan Beşiktaş'a konuk olacak İzmir ekibi, rakibi karşısında prestij mücadelesi verecek.

İlk 8'e kalma şansı bulunmayan 11'inci sıradaki Aras Kargo bu karşılaşmanın ardından sezonu noktalayacak.
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