Arap yarımadasına geçen son yıldız: Bernard

BAE ekiplerinden Al Sharjah, Everton'dan 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Bernard ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Arap yarımadasına geçen son yıldız: Bernard
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22 Temmuz 2021 21:21
Everton'da Rafa Benitez'in teknik direktörlüğe gelmesinin ardından gözden çıkarılan Bernard, Arap yarımadasına geçiş yapan yeni yıldız oldu.

Brezilyalı oyuncu, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. BAE ekibi, bu transfer karşılığında 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncu için Everton'a 1 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. 28 yaşındaki futbolcu, yeni takımından senelik 6 milyon euro garanti ücret alacak.

2018'de Shakhtar'dan Everton'a bedelsiz olarak imza atan Bernard, İngiliz ekibinde 84 maça çıkarken 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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