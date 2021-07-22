Arap yarımadasına geçen son yıldız: Bernard

Everton'da Rafa Benitez'in teknik direktörlüğe gelmesinin ardından gözden çıkarılan Bernard, Arap yarımadasına geçiş yapan yeni yıldız oldu.



Brezilyalı oyuncu, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. BAE ekibi, bu transfer karşılığında 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncu için Everton'a 1 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. 28 yaşındaki futbolcu, yeni takımından senelik 6 milyon euro garanti ücret alacak.



2018'de Shakhtar'dan Everton'a bedelsiz olarak imza atan Bernard, İngiliz ekibinde 84 maça çıkarken 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.