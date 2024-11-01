Arabistan'daki dev maç berabere bitti!

Suudi Arabistan Ligi 9. hafta maçında Al Nassr, evinde El Hilal ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arabistan'daki dev maç berabere bitti!
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01 Kasım 2024 23:03
Son güncelleme 01 Kasım 2024 23:13
Suudi Arabistan Ligi 9. hafta maçında Al Nassr, El Hilal ile karşı karşıya geldi. Al Awal Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçta gol perdesi 1. dakikada Anderson Talisca ile açıldı. El Hilal 77. dakikada Sergej Milinkovic-Savic'in attığı golle beraberliği buldu. Maçta daha fazla gol sesi çıkmadı.

Bu skorla birlikte Al Nassr, puanını 19'a El Hilal; 25'e çıkardı.

Böylelikle El Hilal, ligdeki ilk puan kaybını yaşamış oldu.

Al Nassr, bir sonraki maçında AFC Şampiyonlar Ligi'nde evinde Al Ain'i ağırlayacak.

El Hilal ise yine AFC Şampiyonlar Ligi'nde evinde İstiklal'i ağırlayacak. 

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