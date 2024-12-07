Antonio trafik kazası yaptı; hayati tehlike

West Ham United'ın tecrübeli forveti Michail Antonio, trafik kazası yaptı.



Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, oyuncunun durumuyla ilgili "Michail Antonio, bugün bir trafik kazası geçirdi. Dualarımız onunla birlikte." ifadeleri yer aldı.



HAYATİ TEHLİKESİ OLABİLİR



Kazanın detayları ve Antonio'nun sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, futbolcunun hayati tehlikesinin bulunabileceği yazıldı.



Kulüp yetkilileri, kamuoyunu bilgilendirmek için ilerleyen saatlerde daha kapsamlı bir açıklama yapacaklarını duyurdu.



