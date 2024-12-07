Antonio trafik kazası yaptı; hayati tehlike

West Ham United'ın yıldız futbolcusu Michail Antonio, ağır bir trafik kazası geçirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Antonio trafik kazası yaptı; hayati tehlike
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07 Aralık 2024 20:38
West Ham United'ın tecrübeli forveti Michail Antonio, trafik kazası yaptı.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, oyuncunun durumuyla ilgili "Michail Antonio, bugün bir trafik kazası geçirdi. Dualarımız onunla birlikte." ifadeleri yer aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ OLABİLİR

Kazanın detayları ve Antonio'nun sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, futbolcunun hayati tehlikesinin bulunabileceği yazıldı.

Kulüp yetkilileri, kamuoyunu bilgilendirmek için ilerleyen saatlerde daha kapsamlı bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

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