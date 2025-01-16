Antarktika'dan Güney Kutbu'na 933 km kızak çekti, Türk Bayrağı açtı

Eski olimpik sporcu Ali Rıza Bilal, kızak çekerek 51 günde ulaştığı Güney Kutbu'nda Türk Bayrağı açıp, İstiklal Marşı okudu. Ali Rıza Bilal, "Yolculuk boyunca çok zorlandım ve acılar çektim. Kendimi kutup noktasında bayrağımızı dikerken, İstiklal Marşı'mızı okurken hayal edip motive ettim. Bu çektiğim acılar ve psikolojik zorluklar bayrağımızı dikip, İstiklal Marşı'mızı okuduğum anda geçti ve gitti. Acılar geçti ama gurur kaldı" dedi.



Eski olimpik sporcu, kürekte dünya 3'üncüsü ve Ironman (demir adam) unvanına sahip Ali Rıza Bilal, 21 Kasım 2024 tarihinde Antarktika'nın deniz kıyısından tek olarak çıktığı yolculuğunu 51 günde tamamlayarak, Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk olarak tarihe geçti. 933 kilometrelik yolu eksi 40 derecelere ulaşan zorlu hava şartlarında katederek hedefine ulaşan Bilal, güney kutbunun merkezinde Türk Bayrağı açıp, İstiklal Marşı okudu. Bilal, yaşadığı 51 günlük serüveni Demirören Haber Ajansı'na (DHA) Güney Kutbu'ndan aktardı.



Messner Rotası'nı kullanıp Güney Kutbu'na kadar 100 kilogramlık kızakla yürüdüğünü ifade eden Ali Rıza Bilal; tarihte bu solo yürüyüşü, bu rotada sadece 9 kişinin yapabildiğini söyledi. 51 günlük süreçte birçok zorluk yaşadığını kaydeden Bilal, "Daha 2'nci haftada kayak bağlamam kırıldı. 2 tane batonumun stoperi kırıldı ve tamir etmek zorunda kaldım. Sonar panelim ve termosum da kırıldı. Başıma gelmeyen bir şey kalmadı ama mücadeleye devam ettim, Türk bayrağımızı kutupta tek başına yürüyen ve kıtayı geçen biri olarak dalgalandırmak istedim. 51 günün sonunda bu işi başardım. Bunu başardığım için gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. Yürüyüşümü tamamlayalı 4 gün oldu. Hala kendime, böyle bir şey yaptığıma inanamıyorum" ifadelerini kullandı.



'PARMAKLARIMI KAYBETMEKTEN KORKTUM'



51 günlük süreçte, her gün yaklaşık 10 saat ve 20-21 kilometre yol yürüdüğünü kaydeden Bilal, "İnsanın 10 saat içinde 'neleri planlayacaksın, herhangi bir aksaklık olduğunda neler yapacaksın' bunları düşünmesi gerekiyor. Yeme içme konusu çadır kurma-toplama konusu ayrı bir dert. Çok zorluklar çektim çünkü Antarktika herkesin bildiği gibi dümdüz bir yer değil. 'Sastrugi' denilen ve rüzgarın etkisi ile oluşmuş dalga formunda oluşumlar var. Bunlar 20 santimden, 2 kilometreye kadar ulaşıyor. Hiçbir yer görünmediği zaman onların üstünden geçmek zorunda kalıyorsunuz 100 kiloluk kızak devriliyor ve gidip toparlamanız gerekiyor. Bol karda kızak çekmek zaten çok zor. Çünkü kızak ve kayaklar karın içine gömülüyor. Videolardan göreceksiniz zaten ne kadar zorlandığımı. Rüzgarın etkisi zaten inanılmaz. Kıtada hava eksi 30'larda. Aslında benim için çok soğuk değil ama rüzgarın etkisi ile çok daha düşüyor. Mesela kayak bağlamam kırıldığı zaman botumu kayağa bağlamak zorunda kaldım. O bağ günde 4-5 defa çözülüyordu ve çıplak ellerle tekrar bağlamak 10 dakika sürüyordu. Parmaklar tutmuyor hissizleşiyor ve sonra yürüyüş esnasında 1 buçuk saat sonra kendine geliyordu parmaklarım. Bu beni çok korkuttu. 'Acaba parmaklarım hissizleşir mi, kaybeder miyim' diye. Keza burnum ve dudaklarım soğuktan dondu. Yaralar daha yeni yeni geçiyor" diye konuştu.



'YOLUMU KAYBETTİM AMA EŞİM SAYESİNDE GÜNEY KUTBU'NA ULAŞTIM'



Bilal, ekspedisyon boyunca kurutulmuş ve dondurulmuş yemeklerle beslendiğini, yemekleri özel poşetler içinde sıcak su koyup, bekleterek tükettiğini ifade ederek, "Yürüyüş esnasında bol kuruyemiş, protein, karbonhidrat, sıcak çorba, şekerleme ve çikolata kullandım. Bu süreçte tekrar üzerine basıyorum eşim çok yardımcı oldu. Gece gündüz beni takip etti. 2 GPS'im bozuldu. Yanlış tarafa doğru yöneldim. Bunu eşim ve harita takipçisi fark etti. Buradaki lojistik şirketine bildirdiler 2 gün kaybetmeme rağmen 51 günün sonunda Güney Kutbu'na şanlı Türk bayrağımızı dikmeyi başardım. O yüzden eşim Göksu Tugay Bilal'e teşekkürü borç biliyorum. Onun desteği olmasaydı yapamazdım. Bu arada özellikle takipçilerime çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya geldiğimde 25 bin takipçim vardı şimdi 100 bini geçtiler. Çok güzel mesajlar yazdılar. Geceleri çadırda eşim bana uydu üzerinden takipçilerimin yorumlarını yolluyordu. Okurken gözyaşlarımı tutamadım. Yolculuk boyunca çok zorlandım ve acılar çektim. Kendimi kutup noktasında bayrağımızı dikerken, İstiklal Marşı'mızı okurken hayal edip motive ettim. Çektiğim acılar ve yaşadığım psikolojik zorluklar bayrağımızı dikip, İstiklal Marşı'mızı okuduğum anda geçti ve gitti. Acılar geçti ama gurur kaldı. Bunu yapabildiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bu zafer ve başarımı önce aileme sonra da Türk milletine armağan ediyorum" diye konuştu.



Şu an kamp noktasında olduğunu ifade eden Bilal, gün içinde kamp alanına gelecek uçakla Şili'ye oradan da evine doğru yola çıkacağını söyledi. Bilal, eve gidince ailesi ile vakit geçirdikten sonra eşi Göksu Tugay Bilal ile motosiklet yolculuğu yapmak istediğini kaydetti.



